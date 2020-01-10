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Со стройки на западе Москвы украли кабель на сумму более 3 млн рублей

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Неизвестный украл кабель со стройки на западе Москвы на более чем 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный со строительного объекта, расположенного на улице Минской, дом 1г, строение 3, неустановленным способом совершил кражу кабеля длиной 727,2 метра, а затем скрылся. Материальный ущерб составил около 3 млн 84 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

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