Источник: суд продлил арест начальнику ГУ ФСИН по Ростовской области на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей начальнику ГУ ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву на два месяца, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Ленинский суд продлил срок содержания под стражей на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Даххаева задержали 13 ноября, его арестовали на два месяца. Как сообщал ТАСС адвокат Александр Заманский, его подзащитному вменяют разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации. Дело Даххаева, по словам адвоката, засекречено.

Муслим Даххаев родился в 1962 году в селении Новокули Новолакского района Дагестана. После армии пришел на службу в органы внутренних дел, принимал участие в разгроме боевиков в Дагестане в 1999 году. В сентябре 2005 года назначен на должность начальника УФСИН России по Республике Дагестан с переводом по службе из МВД республики.