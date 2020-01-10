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Автомобиль после ДТП сбил трех школьников в Пензе

Дети не получили серьезных травм

ПЕНЗА, 10 января. /ТАСС/. Автомобили Chevrolet Niva и УАЗ столкнулись днем в пятницу в Пензе. После ДТП Chevrolet Niva наехала на трех пешеходов - мальчиков 2006 года рождения, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Пензенской области.

ДТП произошло в 15:05 мск на ул. Коннозаводской.

"Произошло столкновение автомобиля Chevrolet Niva под управлением мужчины 1961 года рождения и автомобиля УАЗ под управлением мужчины 1951 года рождения. После [столкновения] водитель Chevrolet Niva допустил наезд на трех пешеходов - мальчиков 2006 года рождения", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, пешеходы получили травмы, пострадавших отправили в больницу для осмотра. После ДТП проводится проверка.

Дети не получили серьезных травм, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Пензенской области. "В настоящее время они находятся в травмпункте, их отпустят на амбулаторное лечение", - отметила собеседница агентства.

В новость внесены изменения (17:05 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавших.

Теги
РоссияПензенская область
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