Число привлеченных к ответственности должностных лиц в Дагестане выросло на 3 тыс. за год

МАХАЧКАЛА, 10 января. /ТАСС/. В Дагестане в прошлом году к различным видам ответственности привлекли более 13 тыс. должностных лиц, что на 3 тыс. больше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил прокурор республики Алексей Ежов в пятницу на торжественном совещании по случаю празднования 298-летия образования органов прокуратуры РФ, передает корреспондент ТАСС.

"В прошедшем году прокурорами выявлено более 70 тыс. нарушений законов. По результатам рассмотрения наших актов реагирования в соответствие с федеральным законодательством приведено около четырех тысяч правовых актов, привлечены к различным видам ответственности более 13 тыс. должностных лиц", - сказал Ежов.

По его словам, в прошлом году после вмешательства прокуроров погашена задолженность по зарплате в размере свыше 80 млн рублей, а также перед предпринимателями по государственным и муниципальным контрактам в размере более 1 млрд рублей. Кроме того, сообщил прокурор, обеспечено поступление в бюджет 350 млн рублей неналоговых доходов, отклонено около 2 тыс. проверок органов государственного и муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Острое и принципиальное реагирование получали факты хищения бюджетных средств, в том числе выделенных на медицину, образование, жилищное и дорожное строительство, в сферах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. По материалам прокурорских проверок возбуждено почти 400 уголовных дел", - сообщил прокурор республики.

Он добавил, что в текущем году предстоит "не менее напряженная и слаженная работа". "В приоритете остаются дальнейшая декриминализация основных сфер жизнедеятельности региона, противодействие экстремизму и терроризму, коррупции, вопросы исполнения законодательства в социальной и экономической областях, в том числе в сферах здравоохранения, образования, оплаты труда, защиты семьи и несовершеннолетних, инвалидов и прав предпринимателей", - заключил Алексей Ежов.

Как сообщал ТАСС в январе 2019 года, в Дагестане по итогам 2018 года к различным видам ответственности были привлечены более 10 тыс. должностных лиц.