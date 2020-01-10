В Подмосковье неизвестные расстреляли мужчину и скрылись

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия, пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

"Сегодня вечером в Кубинке неизвестные выстрелили в мужчину, причинив ему огнестрельное ранение. В настоящее время пострадавший госпитализирован, а нападавшие скрылись с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские устанавливают личности подозреваемых, а также ведут их розыск.