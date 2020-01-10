Инициировавший розыск Батуриной финансовый управляющий намерен взыскать с нее долги

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Финансовый управляющий Виктора Батурина Эренцен Манжеев, инициировавший розыск обвиняемой в клевете вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, намерен взыскать с нее долг перед Виктором Батуриным в связи с приобретением 25% акций ЗАО "Интеко". Об этом Манжеев в пятницу сообщил ТАСС.

"На протяжении трех лет я выполняю функции финансового управляющего Виктора Николаевича Батурина, моя задача - обеспечить передачу всех его активов в конкурсную массу для удовлетворения за их счет требований его кредиторов <…> Собранный мною к настоящему времени объем информации дает все основания полагать, что Елена Николаевна [Батурина], судя по всему, имеет долг перед Виктором Николаевичем в связи с приобретением 25% акций ЗАО "Интеко". Выполняя возложенные на меня законом обязанности, я планирую взыскать этот долг в интересах всех кредиторов, включая ФНС России, Россельхозбанк, компанию Саррио и других", - сказал он.

По словам Манжеева, пытаясь выяснить все обстоятельства, в результате которых Виктор Батурин утратил права на 25% акций ЗАО "Интеко", а Елена Батурина их приобрела, он установил, что Батурин не получил за эти акции оплату, что грубо нарушает интересы его кредиторов.

"Я был вынужден обратиться в различные суды, чтобы выяснить, на каком основании Елена Николаевна приобрела акции и почему она за них не заплатила. В рамках ряда споров суды отказали мне по формальным основаниям, но по существу спор об акциях не разрешили. Более того, суд установил, что нет никаких доказательств того, что Виктор Николаевич эти акции утратил, а Елена Николаевна приобрела. К слову, Елена Николаевна в одном из споров заявила, что Виктор Батурин эти акции ей "устно подарил", но кроме ее слов это ничем не подтвердилось", - пояснил Манжеев.

В случае отказа в иске суд возлагает уплату судебных расходов на истца, поэтому суд присудил вдове бывшего мэра Москвы около 600 тыс. рублей судебных расходов. После получения банковских реквизитов Елены Батуриной эти денежная сумма была незамедлительно ей перечислена, добавил собеседник агентства.

Комментарием Елены Батуриной ТАСС не располагает.

Дело о банкротстве Батурина

Брат Елены Батуриной Виктор ранее заключил мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в арбитражном суде в Калмыкии.

Согласно материалам дела, мировое соглашение заключено сразу с несколькими кредиторами, в том числе с компанией Sarrio Investmens Ltd (Кипр, долг составляет 3,248 млрд рублей), компанией "Портал-строй" (долг - 15,6 млн рублей), управлением Федеральной налоговой службы по Калмыкии (долг - 18,6 млн рублей), пензенским филиалом Россельхозбанка (долг - 10,3 млн рублей). Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей.

Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на семь лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.