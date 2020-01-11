СК взял на контроль расследование дела о ДТП в Бурятии с участием машины политика

УЛАН-УДЭ, 11 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Бурятии с участием машины местного политика. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Авария произошла вечером 5 января в Прибайкальском районе республики. Около села Батурино водитель Toyota Land Cruiser Prado, местный предприниматель Галуст Пилосян, возвращаясь с подледной рыбалки в Улан-Удэ, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. После чего с места ДТП скрылся, несовершеннолетняя от полученных травм умерла. Спустя несколько часов мужчина явился в местный отдел полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело. В момент ДТП, по данным следствия, мужчина управлял автомобилем своего знакомого. По информации местных СМИ, машина принадлежит зампредседателя Народного Хурала (парламента) Республики Бурятия, секретарю Бурятского регионального отделения партии "Единая Россия" Баиру Жамбалову.

"Председатель СК России дал указание подчиненным сотрудникам взять ход дальнейшего расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

В релизе также сообщается, что, по данным следствия, внедорожником "фактически владеет известный в республике политический деятель". "Из машины изъяты отпечатки пальцев, а также биологические объекты, которые будут сравниваться в ходе дактилоскопической и геномно-молекулярной экспертиз с отпечатками пальцев и ДНК-кодом всех лиц, находившихся в компании предпринимателя, - отмечается в сообщении. - Помимо версии, изложенной самим обвиняемым, следствием досконально проверяются и версии о причастности к преступлению граждан, которые находились с ним вместе и могли управлять машиной в момент ДТП, в том числе на причастность к преступлению проверяется политический деятель - владелец автомобиля, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа".

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Бурятии, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия). "В ходе допроса Пилосян не отрицал факта совершенного им наезда на пешехода. Находившиеся с ним в машине пассажиры, а также очевидцы ДТП из проезжавших мимо автомобилей, дали схожие показания. Исходя из данных освидетельствования, проведенного сразу после задержания, Пилосян был трезв", - говорится в пресс-релизе регионального следственного управления СК.

На время следствия глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал Баиру Жамбалову приостановить полномочия секретаря политсовета "Единой России". 54-летний Баир Жамбалов возглавляет региональное отделение партии и является депутатом республиканского заксобрания с сентября 2018 года. С 2012 по 2018 год он занимал пост заместителя руководителя администрации главы Республики Бурятия и правительства республики по вопросам территориального развития.