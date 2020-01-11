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Пять человек пострадали при хлопке пылевоздушной смеси на заводе под Белгородом

Пострадавших доставили в больницу

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Хлопок пылевоздушной смеси произошел в производственном здании по переработке зерна в муку на территории комбикормового завода в селе Беленькое в Белгородской области. Пострадали пять человек, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России.

"Произошел хлопок пылевоздушной смеси на 6-м этаже в 7-этажном производственном здании", - сказали в пресс-службе. Пострадавших доставили в медучреждение.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района, пострадали четыре человека. Информация о ЧП поступила в ЕДДС в 21:49.

Теги
РоссияБелгородская область
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