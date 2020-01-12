В ряде американских штатов из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Сильные бури и торнадо в ряде южных и центральных американских штатов привели за последние два дня к гибели 11 человек. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

В штате Техас из-за вызванного бурей обледенения дорог произошли многочисленные ДТП. В них погибли три человека, в том числе полицейский и пожарный.

В Алабаме жертвами торнадо стали три человека. В Луизиане из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом. Один человек умер от полученных травм. Погибла также семейная пара из-за того, что трейлер, в котором они жили, перевернуло ветром.

В штате Оклахома один человек утонул во время вызванного бурей наводнения. В Айове из-за обледенения дороги перевернулся автомобиль. Один из пассажиров погиб.