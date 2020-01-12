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В Дортмунде проходит одна из крупнейших эвакуаций в истории города

Свои дома из-за бомбы времен Второй мировой войны покинут около 14 тыс. жителей

ТАСС, 12 января. Эвакуация населения проходит в воскресенье в городе Дортмунд в Германии из-за авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальной странице города в Twitter.

"В Дортмунде проходит одна из крупнейших эвакуаций в истории города", - говорится в сообщении. Свои дома покинут около 14 тыс. жителей города. На время эвакуации полностью прекращено железнодорожное сообщение с городом.

В конце Второй мировой войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.

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Германия
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