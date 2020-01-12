Умер бывший зампред Гордумы Ижевска, которого обвинили в мошенничестве

ИЖЕВСК, 12 января. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя ижевской городской думы Василий Шаталов, которого ранее обвинили в мошенничестве, умер в воскресенье, сообщила в Facebook жена Шаталова Яна Кузнецова.

"12 января 2020 года ушел из жизни Шаталов Василий Анатольевич", - написала Кузнецова, уточнив, что прощание с ним пройдет 14 января.

Шаталов был заместителем председателя городской думы Ижевска пятого созыва, которая работала с 2010 по 2015 годы. Он также был председателем комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью.

По данным Устиновского районного суда Ижевска, судебное заседание по делу Шаталова и Кузнецовой с 2017 года неоднократно откладывалось. В последний раз его откладывали в конце 2019 года по причине "недоставления подсудимого".

Источник ТАСС в местных органах власти подтвердил информацию о смерти Шаталова, добавив, что в последнее время находился под домашним арестом. Других подробностей собеседник агентства не привел.

Шаталова задержали в июле 2015 года. По версии следствия, он совместно с супругой, являвшейся директором детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска, похитили свыше 28 млн рублей бюджетных средств, предназначавшихся для развития конного спорта в регионе. Шаталов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Организация совершения мошенничества организованной группой в особо крупном размере"), а его супруга Яна Кузнецова - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").