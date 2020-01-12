СМИ: в Канаде почти 140 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды

ОТТАВА, 12 января. /ТАСС/. Порядка 140 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за ледяного дождя и штормового ветра, обрушившегося в ночь с субботы на воскресенье на восточную канадскую провинцию Квебек. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро, порывы ветра местами достигают 25 м/с, в результате были повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, что привело к массовым обрывам линий электропередачи. Отмечается, что ледяные дожди сменятся снегопадом. В зоне непогоды оказались и крупные города региона - Квебек-Сити и Монреаль.

По последним данным, без света сейчас остаются 137 тыс. жилых домов, магазинов и госучреждений. По словам представителей энергосетевой компании Квебека, аварийные бригады устраняют обрывы на электросетях, но сроки завершения работ не уточняются.