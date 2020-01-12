Четыре человека пострадали в ДТП в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 12 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Воронеже, в результате травмы получили четыре человека, в том числе трое детей в возрасте одного года, трех лет и восьми лет, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы МВД по Воронежской области.

"На улице Димитрова в Воронеже произошло столкновение двух автомобилей, Datsun и Hyundai Tucson, следовавших в попутном направлении. В результате ДТП за медицинской помощью обратились пассажиры автомобиля Datsun, 38-летняя женщина и 8-летняя девочка, а также 3-летняя девочка и годовалый мальчик - пассажиры Hyundai, находившиеся в детских удерживающих устройствах", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, ДТП произошло днем в воскресенье, по предварительным данным, его причиной стала попытка водителя Datsun выполнить разворот, не убедившись в безопасности.

Как добавил собеседник агентства, сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По его словам, обследование пострадавших в больницах еще продолжается.

Как рассказали ТАСС в приемном отделении Воронежской областной детской больницы №2, где после ДТП обследовали трех детей, врачи решили госпитализировать 8-летнюю девочку, у которой "выявлен компрессионный перелом позвоночника, других двоих детей отправили домой".

В новость внесены изменения (20:09 мск) - добавлены подробности.