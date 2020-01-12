В Тверской области произошел пожар в корпусе "Конаково Ривер Клаб"

ТАСС, 12 января. Пожар возник в одном из корпусов загородного комплекса "Конаково Ривер Клаб" в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"Возгорание возникло в одном из корпусов, что привело к его задымлению", - сказал собеседник агентства. По его словам, загорелась кровля, площадь пожара составляет 20 кв. м.

Данных о пострадавших нет. По предварительной информации, в корпусе отдыхающих не было, находился только персонал.

В пресс-службе МЧС России в свою очередь сообщили, что из здания эвакуировали 50 человек. "Пожар возник в гостиничном комплексе "Ривер Клаб" на улице Пригородная, дом 70 в Конаково. В связи в этим 50 человек - персонал - покинули здание до прибытия пожарных подразделений", - сказали в пресс-службе.

К тушению возгорания привлечены 60 человек и 21 единица техники.