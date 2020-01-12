В СК заявили, что закрытие множества психиатрических больниц вызвало рост криминала

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Закрытие множества психиатрических лечебниц привело к отсутствию контроля за психически нездоровыми людьми и росту криминала. Об этом сообщил зампредседателя Следственного комитета России Игорь Краснов.

По его словам, на эту проблему обратил внимание случай нападения мужчины на ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.

"Нами выявлены определенные проблемы, обусловленные деинституализацией психиатрической помощи, то есть широкомасштабным сокращением числа психиатрических коек и психиатрических больниц с параллельным развитием различных форм внебольничной помощи психически больным, - сказал Краснов в интервью газете "Коммерсантъ" накануне дня образования ведомства. - Закрытие большого количества психиатрических лечебниц породило новые проблемы и дало нежелательные результаты, особенно среди пациентов с наиболее тяжелыми и хроническими заболеваниями, что выразилось, в том числе в росте криминогенной напряженности".

Замглавы СК отметил, что сейчас надзор медиков за психически нездоровыми людьми не обеспечивает безопасность от них окружающих, в том числе из-за упразднения в начале 1990-х годов психиатрического учета. В связи с такой бесконтрольностью СК по поручению председателя Александра Бастрыкина провел специальное исследование.

Житель Нарьян-Мара Денис Поздеев 31 октября в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка. Мальчик умер на месте.