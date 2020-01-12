МИД РФ рекомендует связаться с авиакомпаниями из-за приостановки работы аэропорта Манилы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам связаться с авиакомпаниями ввиду временной приостановки работы аэропорта Манилы, которая произошла из-за выброса пепла вулканом Таал на острове Лусон. Соответствующее сообщение в воскресенье распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Филиппины: вулкан Таал на острове Лусон произвел выброс пепла на высоту один километр. В провинции Батангас около 80 тыс. человек эвакуированы. Временно приостановлена работа аэропорта Манилы, пассажирам рекомендуется связаться со своей авиакомпанией", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Вулкан Таал находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.