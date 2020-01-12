Летевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за возможных проблем с двигателем

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Самолет Sukhoi SuperJet 100, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Ставрополь, вернулся назад из-за возможных проблем с двигателем. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах.

"Самолет SSJ-100 следовал рейсом из Шереметьево в Ставрополь. После вылета, по предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших нет. На борту находился 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа.

Причины случившегося выясняются. Проводится технический осмотр самолета.