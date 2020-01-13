Мужчину, захватившего трех заложников в Северном Китае, застрелила полиция

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Мужчина, захвативший в воскресенье трех заложников в Автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), был застрелен полицией. Об этом сообщает в понедельник агентство Синьхуа.

Подозреваемый по фамилии Чжоу взял трех человек в заложники в городе Хух-Хото - административном центре автономного района. По данным полиции, он был вооружен самодельным огнестрельным оружием и неким взрывным устройством. Мужчина угрожал убить заложников. Он был застрелен полицейскими после переговоров, продолжавшихся свыше восьми часов. Заложники освобождены, взрывчатка обезврежена, отмечается в сообщении.

О мотивах действий мужчины ничего не говорится. Начато следствие по делу.