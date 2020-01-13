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Авиарейс из Челябинска в Москву задержан почти на пять часов из-за неисправности самолета

В аэропорту ждут прибытия техников "Аэрофлота", которые определят характер поломки

ЧЕЛЯБИНСК, 13 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который утром в понедельник должен был доставить 89 пассажиров из Челябинска в Москву, задерживается почти на пять часов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой челябинского аэропорта.

"89 пассажиров рейса компании "Аэрофлот" SU 1533, которые должны были вылететь в 7:55, улетят рейсом SU 1421 в 12:45. Причина - неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время в аэропорту ждут прибытия техников авиакомпании, которые определят характер неисправности и устранят ее.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что неисправный Airbus A320 должны починить к 21:00 (19:00 мск). Из Челябинска он полетит пустым, пассажиры, как и планировалось, улетят рейсом SU 1421.

В новость были внесены изменения (8:19 мск) - добавлены подробности в последнем абзаце.

Теги
РоссияЧелябинская область
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