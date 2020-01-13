В многоквартирном жилом доме в Болгарии произошел взрыв

СОФИЯ, 13 января. /ТАСС/. Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы и отравления продуктами горения при взрыве и пожаре в многоквартирном доме в городе Варна. Об этом в интервью телеканалу bTV сообщил мэр города Иван Портних.

"Взрыв произошел на четвертом этаже дома, 11 человек, в том числе четыре ребенка, были эвакуированы и доставлены в больницу, поиски других пострадавших продолжаются. Причины происшествия на данный момент неизвестны, газовый баллон, который пожарные вынесли из квартиры, был цел. Здание получило серьезные повреждения", - сообщил Портних.

Инцидент в Варне произошел около 04:30 утра (около 05:30 мск) в ночь на понедельник, на месте происшествия работают пожарные и полиция.