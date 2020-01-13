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СМИ: на севере Филиппин объявили чрезвычайное положение из-за активности вулкана Таал

Власти провинции Батангас эвакуировали около 80 тыс. человек
Описание
© EPA-EFE/ROLEX DELA PENA

ТАСС, 13 января. Правительство провинции Батангас на севере Филиппин объявило о введении чрезвычайного положения в регионе из-за активности местного вулкана Таал. Об этом в понедельник сообщила газета Manila Bulletin.

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#Taal erupted,13/01/20

Публикация от Cj Reborn ❤ (@cj_jondonero)

Извержение вулкана Таал, который находится примерно в 100 км от столицы Манилы, произошло 12 января. Вулкан выбросил столб пепла на высоту один километр. В связи с этим власти Батангаса эвакуировали около 80 тыс. человек. Извержение также привело к частичной приостановке работы аэропорта Манилы.

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Филиппины
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