СМИ: на севере Филиппин объявили чрезвычайное положение из-за активности вулкана Таал

ТАСС, 13 января. Правительство провинции Батангас на севере Филиппин объявило о введении чрезвычайного положения в регионе из-за активности местного вулкана Таал. Об этом в понедельник сообщила газета Manila Bulletin .

Извержение вулкана Таал, который находится примерно в 100 км от столицы Манилы, произошло 12 января. Вулкан выбросил столб пепла на высоту один километр. В связи с этим власти Батангаса эвакуировали около 80 тыс. человек. Извержение также привело к частичной приостановке работы аэропорта Манилы.