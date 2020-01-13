{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Первая ракетка мира по бадминтону Момота пострадал в ДТП со смертельным исходом в Малайзии

Фургон, на котором команда спортсмена ехала в аэропорт, столкнулся с грузовиком, Кэнто Момота сломал нос и получил порезы лица, водитель умер на месте

ТАСС, 13 января. Лидер мирового рейтинга по бадминтону японец Кэнто Момота попал в аварию после турнира в Малайзии. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел в понедельник около пяти часов утра по местному времени спустя несколько часов после победы 25-летнего японца на турнире серии "Мастерс". Фургон, на котором команда спортсмена следовала в аэропорт, столкнулся с медленно движущимся грузовиком. Момота сломал нос, а также получил порезы лица, тренер и представители команды спортсмены отделались мелкими травмами, водитель умер на месте.

Момота по два раза становился чемпионом мира (2018, 2019) и Азии (2018, 2019). В прошлом сезоне он выиграл девять турниров, победа в Малайзии была для него первой в новом сезоне. Японец возглавляет мировой рейтинг с октября 2018 года.

Теги
МалайзияЛетние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Убийство журналистов в ЦАР
СК подтвердил, что российских журналистов убили в ЦАР с целью ограбления
Зампредседателя Следственного комитета Игорь Краснов сообщил, что машину с журналистами остановила группа вооруженных людей, которые потребовали отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру, а после отказа расстреляли россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС