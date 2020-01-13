Первая ракетка мира по бадминтону Момота пострадал в ДТП со смертельным исходом в Малайзии

ТАСС, 13 января. Лидер мирового рейтинга по бадминтону японец Кэнто Момота попал в аварию после турнира в Малайзии. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел в понедельник около пяти часов утра по местному времени спустя несколько часов после победы 25-летнего японца на турнире серии "Мастерс". Фургон, на котором команда спортсмена следовала в аэропорт, столкнулся с медленно движущимся грузовиком. Момота сломал нос, а также получил порезы лица, тренер и представители команды спортсмены отделались мелкими травмами, водитель умер на месте.

Момота по два раза становился чемпионом мира (2018, 2019) и Азии (2018, 2019). В прошлом сезоне он выиграл девять турниров, победа в Малайзии была для него первой в новом сезоне. Японец возглавляет мировой рейтинг с октября 2018 года.