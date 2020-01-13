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В Уфе задержали злоумышленника, сообщившего о "минировании" аэропорта

Он сообщил о минировании 11 января

УФА, 13 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали злоумышленника, который сообщил о заложенном взрывчатом устройстве в аэропорту Уфы, сообщил в понедельник председатель Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

"11 января поступила информация на пульт оператора полиции о том, что в здании аэропорта было заложено взрывное устройство. Произведен досмотр аэровокзального комплекса с применением служебных собак, мобильных досмотровых установок, усилены входные группы терминала. Звонок оказался ложным, личность установлена, звонивший задержан", - сказал Мухаметьянов на оперативном совещании в правительстве региона.

Теги
РоссияБашкортостан
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