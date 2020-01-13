Три человека погибли в ДТП под Псковом

ПСКОВ, 13 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения в понедельник двух легковых автомобилей на трассе в Псковском районе Псковской области. Пострадали еще два человека, подошедшие к месту аварии, чтобы помочь, и сбитые еще одной машиной, говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Псковской области.

"Сегодня в 07:52 мск произошло ДТП в Псковском районе, у деревни Стяглы. По предварительной информации, автомобиль Chery выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Renault. В результате погибли водитель Renault, водитель и пассажирка Chery. Для оказания первой помощи к месту аварии подошел пешеход и водитель, проезжавший мимо. В этот момент их сбил Lexus. Пострадавшие госпитализированы", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Предварительной причиной инцидента полицейские называют обледенение дорожного покрытия. "На месте работает следственно-оперативная группа. ДТП взято на контроль руководством УМВД", - говорится в сообщении.