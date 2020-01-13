Пострадавшие при ЧП на заводе комбикорма под Белгородом получили по 1 млн рублей

КУРСК, 13 января. /ТАСС/. Семьи каждого из четырех работников комбикормового завода в Белгородской области, пострадавших при хлопке пылевоздушной смеси, получили в качестве материальной помощи по 1 млн рублей, сообщается на сайте правительства региона.

Хлопок пылевоздушной смеси произошел на комбикормовом заводе Новоборисовского хлебоприемного предприятия группы компаний "Агро-Белогорье" в селе Беленьком Белгородской области около 21:50 мск 11 января. В результате четыре работника завода получили ожоги.

"Из средств компании семье каждого пострадавшего выделено по 1 млн рублей. Холдинг также выказал готовность взять на себя лечение и дальнейшую реабилитацию сотрудников. Самым тяжелым является состояние мужчины 1986 года рождения, который получил термический ожог около 95% тела", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, сейчас решается вопрос о возможности перевода пострадавших работников завода в одну из клиник Москвы.

В качестве одной из версий произошедшего ЧП следователи рассматривают нарушение техники безопасности. На всех подобных предприятиях в регионе в ближайшее время пройдут внеплановые проверки систем безопасности.