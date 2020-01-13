{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пострадавшие при ЧП на заводе комбикорма под Белгородом получили по 1 млн рублей

Получивших травмы и ожоги работников предприятия планируется перевезти в одну из столичных клиник

КУРСК, 13 января. /ТАСС/. Семьи каждого из четырех работников комбикормового завода в Белгородской области, пострадавших при хлопке пылевоздушной смеси, получили в качестве материальной помощи по 1 млн рублей, сообщается на сайте правительства региона.

На эту тему

Хлопок пылевоздушной смеси произошел на комбикормовом заводе Новоборисовского хлебоприемного предприятия группы компаний "Агро-Белогорье" в селе Беленьком Белгородской области около 21:50 мск 11 января. В результате четыре работника завода получили ожоги.

"Из средств компании семье каждого пострадавшего выделено по 1 млн рублей. Холдинг также выказал готовность взять на себя лечение и дальнейшую реабилитацию сотрудников. Самым тяжелым является состояние мужчины 1986 года рождения, который получил термический ожог около 95% тела", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, сейчас решается вопрос о возможности перевода пострадавших работников завода в одну из клиник Москвы.

В качестве одной из версий произошедшего ЧП следователи рассматривают нарушение техники безопасности. На всех подобных предприятиях в регионе в ближайшее время пройдут внеплановые проверки систем безопасности.

Теги
РоссияБелгородская область
Реклама на ТАСС
У жителя Башкирии похитили более 1 млн рублей, хранившиеся в собачьей конуре
Деньги пропали в период с конца декабря по середину января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС