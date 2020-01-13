Председатель коллегии адвокатов Волгоградской области подозревается в мошенничестве

ВОЛГОГРАД, 13 января. /ТАСС/. Председатель президиума одной из коллегий адвокатов Волгоградской области подозревается в обмане мужчины, принятого на должность стажера - защитника. Об этом в понедельник ТАСС сообщил заместитель руководителя следственного отдела по Центральному району Волгограда следственного управления СК РФ по Волгоградской области Владимир Суров.

"В мае прошлого года председатель президиума одной из коллегий адвокатов Волгоградской области предложил принятому на должность стажера мужчине оказать содействие в сдаче экзамена для получения статуса защитника. Однако, получив 130 тыс. рублей, подозреваемый присвоил их себе", - рассказал Суров.

По его словам, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). "Подследственный не освобожден от исполнения обязанностей председателя президиума коллегии адвокатов, мера пресечения в отношении него - обязательство о явке, в ходе допроса он полностью признал свою вину", - уточнил следователь.

Он отметил, что так как деньги, переданные стажером, предназначались для дачи взятки, то есть коррупционное преступление, "стажер не является потерпевшим по делу, более того, по нему будет принято решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела, в зависимости от того, на какой стадии он сообщил, что передал деньги".

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела в отношение председателя областной коллегии адвокатов послужили результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД.