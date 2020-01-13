На Кубани арестовали жителя Белоруссии, который вывез 6-летнего сына в Россию

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Полицейские Анапы задержали гражданина Белоруссии, который вывез в Россию сына. Сейчас задержанный готовится к экстрадиции. Мальчика передали матери, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В ходе проверки установлено, что отец несовершеннолетнего находится в федеральном розыске Республики Беларусь, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На основании судебного решения мужчина был задержан и помещен в ИВС отдела МВД России по городу Анапе для последующей экстрадиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в дежурную часть отдела МВД России по городу Анапе обратилась жительница Белоруссии. Она сообщила о том, что в октябре 2019 года мужчина забрал 6-летнего сына из детского сада города Гродно и не вернул его домой, о местонахождении ребенка мужчина матери не сообщил. Мужчину с ребенком сотрудники полиции обнаружили в одном из гостевых домов на территории Анапы. Ребенок был передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.