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СМИ: бывший военнослужащий признался в суде в убийстве словацкого журналиста Куциака

Мирослав Марчек также признался, что в 2016 году убил предпринимателя Петера Молнара

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Непосредственный исполнитель заказного убийства репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, бывший военнослужащий Мирослав Марчек в понедельник в ходе главных слушаний по делу признался в содеянном. Об этом сообщило Словацкое радио.

Обвинямый также признался, что в 2016 году совершил убийство предпринимателя Петера Молнара. Ему грозит пожизненное заключение.

Специализированный уголовный суд Словакии в понедельник приступил к главным слушаниям по резонансному делу об убийстве журналиста. Заседания проходят в городе Пезинок на западе Словакии. На скамье подсудимых находятся четверо обвиняемых, среди которых - Марчек и заказчик преступления - теневой бизнесмен Мариан Кочнер.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

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Словакия
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