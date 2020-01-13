Под Калининградом автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Рейсовый автобус с 12 пассажирами опрокинулся на бок в кювет на автотрассе в Калининградской области в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Авария произошла в 09:40 (10.40 мск) на автотрассе Озерск - Гусев. Водитель рейсового автобуса, в котором находились 12 пассажиров, на прямом участке дороги не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автобус опрокинулся на бок. К счастью, никто из пассажиров, а также водитель не пострадали", - рассказали в пресс-службе.

На месте происшествия работает полиция, проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, отметил собеседник.