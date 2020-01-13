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Два суда Москвы получили электронные письма о минировании

По сообщениям источника в экстренных службах, эвакуация из зданий не проводится

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Коптевский и Головинский районные суды в Москве получили анонимные электронные послания с угрозой взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в понедельник.

"Коптевский и Головинский суды Москвы получили электронные письма с сообщением о минировании. Эвакуация не проводится", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

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