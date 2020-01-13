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Сообщение об угрозе взрыва поступило в академию ветеринарной медицины в Москве

Из здания эвакуировали около 200 человек

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Здание Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина проверяют сотрудники оперативных служб после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в здании Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина заложено взрывное устройство, на место выехали сотрудники оперативных служб", - сказал собеседник агентства, добавив, что эвакуировано около 200 человек.

Как отметил источник, проверка после сообщений с угрозами взрыва завершена там, куда ранее в понедельник поступили аналогичные анонимные сообщения - детсадах, двух школах, Коптевском и Головинском районных судах, а также родильном отделении ГКБ им. А.К. Ерамишанцева. Информация о "минировании" оказалась ложной.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины и вузы. Ни в одном случае информация не подтвердилась.

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