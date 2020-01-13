ФАС возбудила дело против тамбовского регоператора по вывозу мусора

ТАМБОВ, 13 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении регоператора по вывозу мусора АО "Тамбовская сетевая компания" (ТСК) из-за нарушения закона о защите конкуренции. Как сообщается в понедельник в пресс-релизе ФАС, в ходе торгов компания ограничило число потенциальных участников по транспортировке твердых коммунальных отходов.

"ФАС России возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении регионального оператора Тамбовской области АО "ТСК", - говорится в сообщении.

По данным ФАС, в июне 2019 года регоператор, который является в Тамбовской области единственным поставщиком услуги по вывозу мусора, объявил электронные торги по поиску подрядчика по транспортировке коммунальных отходов (ТКО). Однако аукционная документация была составлена таким образом, что не позволила принять в нем участие другим компаниям, в том числе представляющим малое и среднее предпринимательство. "Это может означать, что АО "ТСК" так организовало аукцион, чтобы в последующем транспортировать ТКО самостоятельно или с привлечением иных субъектов, но по той цене и на тех условиях, которые выгодны региональному оператору", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве считают, что подобные нарушения приводят не только к ограничению конкуренции, но и к удорожанию цен на вывоз мусора для конечного потребителя, что является недопустимым.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании "ТСК", жалоба в ФАС поступила от тамбовского мусороуборочного предприятия "ТЭКО-Сервис", при этом регоператор считает ее необоснованной. "При формировании лотов для участия в аукционе применялся принцип смешивания наиболее и наименее экономически выгодных территорий. Данное условие не ограничивает конкуренцию, а является гарантом охвата всех территорий в зоне деятельности регоператора, включая неликвидные, и, соответственно, получения качественной услуги по вывозу ТКО всеми жителями Тамбовской области", - сообщила собеседница агентства.

АО "ТСК" с 1 января 2019 года является единым региональным оператором по вывозу мусора в регионе, в зоне его деятельности образуется 100% твердых коммунальных отходов области. Статус регоператора присвоен компании сроком на 10 лет.