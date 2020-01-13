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Суд Москвы повторно заочно арестовал украинского бизнесмена Фукса по делу о мошенничестве

Суд уже выносил аналогичное решение 11 октября 2019 года, но Мосгорсуд отменил постановление из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы во второй раз заочно арестовал владельца компании "Мосситигрупп", украинского бизнесмена Павла Фукса, обвиняемого по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил [соответствующее] ходатайство следствия", - сказал собеседник агентства.

Таганский суд заключил Фукса под стражу заочно на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. 11 октября прошлого года этот суд уже выносил аналогичное решение, но Мосгорсуд из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса РФ отменил постановление об аресте и направил его на новое рассмотрение в райсуд.

По данным следствия, Фукс покинул РФ в марте 2019 года, когда ему была избрана подписка о невыезде, и вылетел в Лондон. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В январе 2019 года его объявили в федеральный розыск, 27 сентября - в международный.

Павел Фукс в 2017 году, согласно рейтингу украинского журнала "Фокус", занимал 24-ю позицию в рейтинге 100 самых богатых людей Украины с состоянием в размере $270 млн. В сферу его интересов входит девелоперский, банковский бизнес и нефтегазовая отрасль. Его брат Роман Фукс, также фигурирующий в материалах дела о мошенничестве в статусе свидетеля, является совладельцем нескольких крупных компаний, а также был учредителем компании "Олтэр" в 2010-2013 годах.

В 2008 году компания "Олтэр", входящая в "Мосситигрупп", начала строительство жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве. В конце ноября 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении "Олтэр", потерпевшими по нему признаны участники долевого строительства, которые вложили средства в постройку дома. Для участия в долевом строительстве жилого комплекса было заключено около 400 договоров. Следствие установило, что обязательства перед дольщиками жилого комплекса Sky House не исполнены с 2014 года, здание построено, но в эксплуатацию не введено. По данным следствия, деньги дольщиков использовались ООО "Олтэр" не по назначению.

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