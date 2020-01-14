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СМИ: 16 человек погибли при сходе лавин в подконтрольном Пакистану Кашмире

Более 10 человек числятся пропавшими без вести

ТАСС, 14 января. По меньшей мере 16 человек погибли за последние сутки при сходе лавин в подконтрольном Пакистану Кашмире. Об этом сообщает во вторник агентство Синьхуа.

По информации комиссара города Музаффарабад (административного центра Азад Кашмира - Свободного Кашмира, как именуется пакистанская часть этого региона) Имтиаза Ахмада, более 10 человек также пропали без вести. В числе погибших и пострадавших оказались несколько школьников. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Многочисленные здания, в том числе жилые дома, получили повреждения в результате схода лавин, оползней и сильных ливней, отметил комиссар.

13 января сообщалось, что за предыдущие сутки в Пакистане из-за обильных ливней и снегопадов погибли по меньшей мере 26 человек. По данным Департамента метеорологии страны, охватившие горные районы страны затяжные ливни и снегопады могут продолжиться в течение ближайших нескольких дней.

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