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Один человек погиб, еще один пострадал в ДТП с участием легковушки и грузовика на МКАД

Авария произошла на На 57-м километре МКАД

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла на МКАД, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На 57-м километре МКАД легковой автомобиль "Субару" при перестроении въехал в грузовик, который не уступил ему дорогу. Водитель легкового автомобиля в результате ДТП погиб, пассажир пострадал", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время, как отметили в ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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