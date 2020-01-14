Несколько школ в Москве проверяют после сообщений с угрозами взрывов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили утром во вторник в несколько школ Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил, что в ряде школ в Москве заложены взрывные устройства. Для проверки информации и обследования территорий выехали сотрудники оперативных служб", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.