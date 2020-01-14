Девять жителей Ставрополья подозреваются в экстремистской деятельности

СТАВРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против девяти жителей города Невинномысска, которых подозревают в проведении религиозных собраний запрещенной на территории РФ организации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по городу Невинномысск... возбудил уголовное дело в отношении девяти жителей города по ст. 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации"). По данным следствия, после вступления в законную силу решения Верховного суда о ликвидации одной из религиозных организаций в России подозреваемые проводили собрания граждан в своих домах", - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники собраний изучали литературу, которая включена в России в федеральный перечень экстремистских материалов. Также они обсуждали религиозную нетерпимость к представителям различных конфессий, пропагандировали превосходство своей организации над другими религиями.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, собрания в Невинномысске проводили последователи религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", которая признана экстремистской и запрещена в РФ. Ранее уголовное дело было возбуждено также в отношении троих жителей Георгиевского городского округа, проводивших собрания под эгидой этой организации.