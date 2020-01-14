CК начал проверку из-за гибели журналиста из Испании в Москве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московские следователи Следственного комитета проводят проверку по факту гибели в Москве журналиста из Испании Антонио Мануэля Санчеса.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета по Москве по факту смерти мужчины на юго-западе столицы проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органов сообщил, что на улице Кедрова в ночь на вторник из окна дома выпал гражданин Испании Антонио Мануэль Санчес, который работал в одном из российских СМИ. В результате журналист скончался.

"При осмотре жилища установлено, что порядок вещей не нарушен, признаки борьбы отсутствуют. Опрошены соседи, а также родственница погибшего, находящаяся на момент происшествия с ним в квартире", - сообщила Иванова.