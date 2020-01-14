В Якутии две машины экспедиции "Покорители холода" провалились под лед

ЯКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Участники экспедиции "Покорители холода", выехавшие в воскресенье из Якутска в арктические районы Якутии для изучения местностей с наиболее низкими температурами, провалились под лед, никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в службе спасения республики во вторник.

"Провалились в наледи две машины, Toyota Land Cruiser и УАЗ, выехав из села Тополиное (Томпонский район - прим. ТАСС) примерно на 20 км. Вытащили обе машины проезжающие КамАЗы. Путешественники вернулись обратно в село Тополиное, разместились в гостинице", - сказали в ведомстве.

Как отметили ТАСС в главном управлении МЧС России по Якутии, никто не пострадал. В министерстве предпринимательства, торговли и туризма республики сообщили, что участники экспедиции решают вопрос транспорта. "Руководитель проекта Вячеслав Ипатьев решал вопрос, дальше на каком транспорте ехать. Скорее всего, "[путешественники] возьмут другую машину. Экспедиция будет продолжена", - сообщили в министерстве.

"Покорители холода" - это уникальный эксперимент с участием добровольцев, где главная идея - найти новые места с рекордно низкой температурой в Якутии. Проект поддержан главой Якутии Айсеном Николаевым. Власти ожидают, что экспедиция станет ежегодной и поможет продвижению туристского потенциала Якутии как самой холодной обитаемой территории мира. Экспедиция выехала из Якутска 12 января. В состав экспедиции вошли две группы по три человека, которые направились в самые холодные районы Якутии - Оймяконский и Верхоянский. В экспедиции участвуют журналисты, блогеры, фотографы в сопровождении опытных инструкторов.

Участники проекта в течение двух недель будут проживать в палатках и фиксировать экстремально низкие температуры, которые в это время года достигают минус 60 градусов. Инструкторы в лице местных проводников-оленеводов будут обучать навыкам выживания. Туда войдут подледная рыбалка, установка петель для мелких животных и боровой дичи, заготовка льда, поимка оленей, разведение огня в полевых условиях.