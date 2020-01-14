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Пенсионер из Петербурга пожаловался в полицию на ударившего его врача скорой помощи

По предварительным данным, конфликт между медиком и пациентом произошел из-за отказа ехать в определенную больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Пенсионер из Петербурга пожаловался полицейским на то, что в автомобиле скорой помощи его ударил врач. Об этом журналистам во вторник сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Поступило сообщение от гражданки, которая сообщила, что в автомобиле скорой помощи при госпитализации врач ударил ее 76-летнего дедушку. По предварительным данным, конфликт между пенсионером и медиком произошел по причине отказа ехать в определенную больницу", - сказано в распространенном ГУ МВД сообщении.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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