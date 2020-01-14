В Крыму мужчина напал с ножом на двух попутчиков в поезде

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Полиция в Крыму задержала подозреваемого в нападении с ножом и ранении двух пассажиров в поезде. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Полицейские установили, что в отсеке плацкартного вагона 61-летний уроженец Воронежской области набросился на попутчиков. Он выхватил нож и нанес резаную рану руки 22-летнему жителю Астраханской области, а затем нанес ранение 18-летней жительнице Евпатории. По информации источника ТАСС в силовых структурах, инцидент произошел вечером 11 января в поезде Севастополь - Санкт-Петербург. Нарушитель был задержан на станции Владиславовка.

"Наряд сопровождения данного пассажирского состава управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу задержал злоумышленника и на станции Владиславовка передал его транспортным полицейским Крыма", - говорится в сообщении.

Пострадавшую девушку доставили в районную больницу с резаной раной правой ноги и кровопотерей. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное. Пострадавшему мужчине в больнице обработали ранение, в госпитализации он не нуждается.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что злоумышленник ранее не судим и к ответственности за административные правонарушения не привлекался. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в организме задержанного.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - административное задержание на 15 суток в порядке статьи 20.21. КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения.