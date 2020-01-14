В озере под Волгоградом утонули два рыбака

ВОЛГОГРАД, 14 января. /ТАСС/. Два жителя Волгограда утонули на рыбалке на озере Бурунистом, сообщил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"В ночь на вторник в полицию с заявлением обратилась жительница Волгограда, которая просила найти ее супруга и родственника, уехавших на рыбалку. Во вторник днем возле озера Бурунистое на границе Калачевского и Городищенского районов сначала была обнаружена машина, на которой волгоградцы уехали на рыбалку, затем из водоема извлечены тела утонувших", - рассказал Корнаухов.

Он уточнил, что погибших рыбаков достали из водоема водолазы. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области отметили, что смерть мужчин "по предварительным данным, носит некриминальный характер, вероятнее всего, она наступила в результате утопления". На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.