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В озере под Волгоградом утонули два рыбака

По предварительным данным, смерть мужчин носит некриминальный характер

ВОЛГОГРАД, 14 января. /ТАСС/. Два жителя Волгограда утонули на рыбалке на озере Бурунистом, сообщил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"В ночь на вторник в полицию с заявлением обратилась жительница Волгограда, которая просила найти ее супруга и родственника, уехавших на рыбалку. Во вторник днем возле озера Бурунистое на границе Калачевского и Городищенского районов сначала была обнаружена машина, на которой волгоградцы уехали на рыбалку, затем из водоема извлечены тела утонувших", - рассказал Корнаухов.

Он уточнил, что погибших рыбаков достали из водоема водолазы. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области отметили, что смерть мужчин "по предварительным данным, носит некриминальный характер, вероятнее всего, она наступила в результате утопления". На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.

Теги
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