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Суд ужесточил наказание экс-главврачу больницы в Махачкале, осужденному за мошенничество

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима в течение 5,5 лет и выплатит штраф в размере 2,5 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор бывшему главному врачу городской больницы № 1 Махачкалы Меджиду Алиеву, ему назначено 5,5 года колонии общего режима за мошенничество на сумму более 240 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в Верховном суде Дагестана.

"Сегодня Верховный суд Дагестана рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры Советского района Махачкалы на решение Советского районного суда города. Апелляционная жалоба на приговор была удовлетворена. Алиеву назначено наказание в виде 5,5 года колонии общего режима и штрафа в размере 2,5 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в приговоре апелляционной инстанции также прописано, что осужденный должен полностью возместить ущерб, причиненный в результате своих преступных действий.

Главный врач городской больницы №1 Махачкалы Меджид Алиев был задержан в сентябре 2018 года по подозрению в мошенничестве на сумму более 240 млн рублей. В течение нескольких лет он издавал необоснованные приказы о поощрении себя и некоторых сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами. Большую часть этих выплат сотрудники больницы возвращали Алиеву.

Алиева арестовали. В декабре прошлого года Советский районный суд Махачкалы признал его виновным и приговорил к шести годам лишения свободы условно, штрафу в размере 3 млн рублей и запрету на работу на государственной службе в течение трех лет.

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