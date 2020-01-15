В Махачкале произошел пожар на иранском сухогрузе

ТАСС, 15 января. Пожар произошел на сухогрузе под иранским флагом в порту Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Как сообщил ТАСС заместитель капитана порта Тагирбек Тагирбеков, в настоящее время возгорание ликвидировали. "В настоящее время пожар потушили, жертв и пострадавших нет, идет обследование, выясняются причины возгорания", - сказал он.

По предварительным данным, горела надстройка каюты второго помощника. Эвакуация не проводилась.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС, "пожара не было, было только задымление", его ликвидировали в 7:55 мск.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что очаг возгорания был обнаружен в каюте капитана. Сухогруз пришвартован к первому причалу, груза на борту нет.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России сообщили ТАСС, что "проводится доследственная проверка по факту возгорания". Следователи выехали на место происшествие для установления всех обстоятельств произошедшего

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