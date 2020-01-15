СК выявил преступное сообщество во входившем в первую сотню Росэнергобанке

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следственный комитет России выявил преступное сообщество во входившем ранее в первую сотню российских банков Росэнергобанке (КБ "РЭБ"). Об этом ТАСС сообщил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов в интервью ко Дню образования Следственного комитета РФ.

"В настоящее время завершено расследование многоэпизодного мошенничества с использованием московской кредитной организации КБ "РЭБ", - сказал он. По данным следствия, "лица, обладающие знаниями в банковском деле, объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм". Как установило следствие, они приобрели банк через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у банка появилась скрытая "финансовая дыра" более чем на 20 млрд рублей за счет ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.

При этом, как считают следователи, новые владельцы для своей безопасности не хотели становиться публичными лицами, не приобретали акции банка в личную собственность, общались лишь с ограниченным кругом участников преступного сообщества, не оформлялись в штат банка и не наделялись служебными полномочиями, но получили право доступа ко всем внутренним документам деятельности банка. А на руководящие должности в подразделения банка были назначены номинальные лица, в том числе ранее судимые и не имеющие постоянного источника дохода.

"Данные лица при трудоустройстве представили поддельные паспорта на чужие имена со вклеенными фотографиями. Номинальных руководителей перевезли в Москву из различных регионов России, разместили в специально арендованном жилье, им была предоставлена одежда строгого стиля, соответствующая статусу руководящих работников банка, и осуществлялся контроль за их ежедневным посещением рабочих мест для создания видимости работы", - рассказал Андрей Стрижов.

Как установило следствие, от имени номинальных руководителей совершались заведомо невыгодные сделки и финансовые операции по хищению денежных средств, которые переводились на фиктивные компании и обналичивались.

По словам Стрижова, к расследованию были привлечены наиболее опытные следователи столичного ГСУ СК, что позволило раскрыть это многоэпизодное дело. "В результате проведенного расследования совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскные мероприятия, установлены реальные личности номинальных руководителей банка, обнаружены поддельные паспорта и установлены все соучастники преступлений", - отметил он.

Хищение полумиллиарда

Согласно одной из схем, получаемые от жителей Московского региона на вклад в банке денежные средства аккумулировались в специально созданном дополнительном офисе банка. После того, как сумма поступивших средств превысила 520 млн рублей для их хищения в документах были отражены фиктивные сделки по приобретению банком, а затем одним из соучастников преступления неликвидных долгов физических лиц и необходимость возврата кредитов в другие банки на сумму 520 млн рублей. В итоге 520 млн рублей были переведены на счет, открытый по поддельному паспорту, и обналичены. Кроме того, как установили следователи, участники преступного сообщества организовали выдачу руководящим номинальным сотрудникам банка премий на 20 млн рублей. Для сокрытия мошенничества в банковских документах отразили якобы возврат этой премии в кассу дополнительного офиса как необоснованно начисленных.

К уголовной ответственности привлечены 11 человек, которым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Росэнергобанк, занимавший 92-е место среди российских банков по объему активов, 10 апреля 2017 года лишился лицензии, а в июне того же года по обращению ЦБ Арбитражный суд Москвы признал его банкротом с общим дефицитом средств более 29 млрд рублей. Конкурсным управляющим было назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний со стороны бывших руководителей и собственников, была направлена в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России.