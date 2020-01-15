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В Красноярском крае восемь человек отравились угарным газом

Шестеро госпитализированы

КРАСНОЯРСК, 15 января. /ТАСС/. Восемь человек отравились угарным газом в частном доме в селе Городок Минусинского района Красноярского края, шестеро госпитализированы. Об этом в среду сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС.

"По данным медицины катастроф, при ремонтных работах печи в доме отравились угарным газом восемь человек, шестеро из которых госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве Красноярского края ТАСС пояснили, что сейчас врачи обследуют пятерых пострадавших, это женщина и четверо детей. "В тяжелом состоянии никого нет", - сказали в министерстве. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Теги
РоссияКрасноярский край
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