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Экс-сотрудник ИК-1 Ярославля признался в избиении заключенного

Предполагается, что обвиняемому не понравилось, что заключенные долго выходят на построение

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник ярославской колонии № 1 Владимир Костюк, которого обвиняют в избиении заключенного Павла Соколова, признал вину в Заволжском районном суде Ярославля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я не имел права поднимать руку. Я сожалею, что это сделал, надо было это довести по закону - акт, постановление, а силу не применять. Руку не надо было поднимать, в этом я виноват", - сказал Костюк.

По материалам суда, Костюк в октябре 2016 года избил заключенного Павла Соколова в ИК-1 Ярославля. Уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") возбудили после публикации 11 марта на сайте "Новой газеты" видеозаписи с избиением Соколова. Костюк применил силу к заключенному, повалил его на пол, пытался снять с него куртку.

Отвечая на вопросы судьи, Костюк рассказал, что он пошел в жилую зону поторопить заключенных, так как заканчивалось время построения. Соколов выбежал на встречу Костюку из туалета, по словам Костюка, он торопил Соколова и толкнул его, тот упал, Костюк также заметил сигарету у осужденного, ударил его.

По словам Соколова, инцидент произошел в жилой зоне, внутри здания, где произошла словесная ссора Соколова с Костюком. По словам потерпевшего, Костюку не понравилось, что заключенные долго выходят на построение, и он ударил Соколова рукой. Тот потерял координацию движения и упал от удара, почувствовал боль, ранее он перенес травму головы, трепанацию черепа. "Задержки на построение как таковой не было, он просто предвзято ко мне отнесся", - сказал в суде Соколов.

Суд постановил отложить рассмотрение дела на 31 января.

Теги
РоссияЯрославская область
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