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В Петербурге ввели план "Перехват" после вооруженного нападения и похищения иномарки

Неизвестные, угрожая предметом, похожим на автомат, похитили автомобиль Range Rover возле станции метро "Елизаровская" и скрылись на нем с места происшествия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Полиция ввела в Санкт-Петербурге план "Перехват" после вооруженного нападения на водителя и похищения у него люксовой иномарки Range Rover, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По предварительным данным, двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на автомат, завладели автомобилем Range Rover и скрылись на нем с места происшествия. В настоящее время в городе объявлен план "Перехват", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что инцидент произошел около 14:00 мск недалеко от вестибюля станции метро "Елизаровская".

План "Перехват" предусмотрен для неотложных оперативно-разыскных мероприятий для поиска машины, которая может быть связана с преступлением.

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РоссияСанкт-Петербург
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