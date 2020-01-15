В Петербурге ввели план "Перехват" после вооруженного нападения и похищения иномарки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Полиция ввела в Санкт-Петербурге план "Перехват" после вооруженного нападения на водителя и похищения у него люксовой иномарки Range Rover, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По предварительным данным, двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на автомат, завладели автомобилем Range Rover и скрылись на нем с места происшествия. В настоящее время в городе объявлен план "Перехват", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что инцидент произошел около 14:00 мск недалеко от вестибюля станции метро "Елизаровская".

План "Перехват" предусмотрен для неотложных оперативно-разыскных мероприятий для поиска машины, которая может быть связана с преступлением.