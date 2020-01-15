Суд Петербурга отклонил жалобу экс-замглавы ФСИН Баринова на приговор по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд в среду отклонил жалобу бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Николая Баринова на приговор по делу о взятке при строительстве крупнейшего изолятора в Европе "Кресты", передает корреспондент ТАСС.

"Приговор оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласила судья Людмила Кулаковская.

В июне прошлого года Смольнинский районный суд Петербурга приговорил Баринова к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также штрафу 950 тыс. рублей по делу о получении взяток в общей сумме 44 млн 100 тысяч рублей от подрядчиков при строительстве СИЗО. Свою вину Баринов признал, дело слушалось в особом порядке.