На территории посольства России в Бейруте разорвались две гранаты со слезоточивым газом

БЕЙРУТ, 15 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС советник-посланник Вячеслав Максудов.

"Две гранаты упали на нашей территории, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал, - сказал он. - Руководством посольства приняты дополнительные меры безопасности". По словам дипломата, охрана дипмиссии усилена в связи со столкновениями, которые идут сейчас между полицейскими и демонстрантами на улице Мар-Ильяс.

Ранее ливанские жандармы применили гранаты со слезоточивым газом и резиновые дубинки для разгона толпы активистов протестного движения. Демонстранты собрались возле здания казармы внутренних сил безопасности у въезда на улицу Мар-Ильяс, чтобы потребовать освобождения арестованных во вторник активистов, участвовавших в стычках с полицией на торговой улице Хамра. Всего было задержано 59 человек.

Массовые протесты начались в Ливане 17 октября прошлого года и привели к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет независимому политику Хасану Диабу. Его кандидатуру поддержали 69 из 128 депутатов парламента. Назначение нового премьера, однако, не успокоило протестное движение, лидеры которого требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

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